Planungskosten vergessen: Kinderhort in Leitershofen wird 352.000 Euro teurer

Mehrkosten in Höhe von knapp 352.000 Euro fallen für den Umbau des Kinderhorts im ehemaligen Pfarrhaus St. Oswald in Leitershofen an.

Bei diesem Tagesordnungspunkt kochten im Stadtrat bei der jüngsten Sitzung die Emotionen hoch. Mehrkosten in Höhe von knapp 352.000 Euro fallen für den Umbau des Kinderhorts im ehemaligen Pfarrhaus St. Oswald in Leitershofen an. Das ärgerliche aber war für viele Stadträte weniger der Kostenanstieg, sondern die Tatsache, dass offenbar versäumt wurde, die Planungskosten für das Bauvorhaben einzuberechnen. Nun muss die Stadt gemäß einer Vereinbarung knapp 90 Prozent dieser Kosten übernehmen: 234.000 Euro. Zähneknirschend und unter großem Protest der SPD stimmte das Gremium schließlich notgedrungen dieser Zahlung zu.

"Das ist alles ehr ärgerlich", sagte auch Gerhard Heisele von den Freien Wählern und brachte das Dilemma auf den Punkt: "Aber wir brauchen dringend die Hortplätze und auch das Pfarrheim." Ganz so leicht wollte es sich Roland Mair von der SPD nicht machen. "Immer wieder tauchen Kostensteigerungen auf – wenn wir selbst Aufträge vergeben oder in diesem Fall bei der Zusammenarbeit mit den freien Trägern unserer Kinderbetreuungseinrichtungen", sagte er. Diese Kostensteigerung aber hätte "zwei Maluspunkte": So sei die Information von der Kirche erst zum letztmöglichen Zeitpunkt gekommen. "Und dann sind die zuvor kommunizierten Zahlen auch noch falsch, weil ein Posten einfach vergessen wurde." Dies sollte seiner Meinung nach Konsequenzen haben.

