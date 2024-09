Polizei sucht weiter nach bewaffneten Mann in Stadtbergen

Die Polizei sucht weiterhin nach einem Mann, der möglicherweise eine Schusswaffe bei sich hat. Das will jedenfalls ein Passant am Montag gegen 17 Uhr beobachtet haben. Demnach wurde der Mann am Montag an einem Maisfeld Am Leiterle in Stadtbergen mit einer Waffe gesichtet. Die Polizei leitete daraufhin eine große Suchaktion ein - unter anderem mit einem Hubschrauber. Doch die Suche blieb ohne Erfolg. Gegen 20 Uhr brachen die Einsatzkräfte ihre Suche ab. Nun gibt es neue Details zum Gesuchten.

So beschreibt die Polizei den Unbekannten

Gesucht wird nach einem unbekannten Mann, der wie folgt beschrieben wird: etwa 50 bis 55 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen, ca. 1,85 Meter groß, kurze Haare, kurzer Bart, lange Hose, langes Oberteil, dunkle Kleidung. Die Polizei in Augsburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (kinp)