Schwerer Unfall auf der B 300: Person lebensgefährlich verletzt

An der Kreuzung B 300 und Ulmer Landstraße hat sich am Sonntag gegen 16 Uhr ein folgenschwerer Unfall ereignet.

Laut Polizei sah es zunächst nach einem gewöhnlichen Auffahrunfall aus, wenig später stellte sich aber heraus, dass einer der Unfallbeteiligten lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat. Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu der Kreuzung am Baumarkt Obi gerufen, die Feuerwehren aus Deuringen und Stadtbergen waren vor Ort. Zur Stunde dauert der Einsatz an der Unfallstelle noch an, es wird ein Gutachter hinzugezogen. An der Unfallstelle kommt es zu Verkehrsbehinderungen. (dav)