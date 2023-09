Soziales Engagement: Stadtbergen bleibt Fairtrade-Stadt

Weltweit gibt es 2000 Städte, die sich besonders für soziale Gerechtigkeit und Handel auf Augenhöhe einsetzen. Stadtbergen gehört dazu.

Stadtbergen bleibt ausgezeichnet: Die Stadt erfüllt weiterhin alle Kriterien der entsprechenden Kampagne und trägt somit für zwei weitere Jahre den Titel „Fairtrade-Stadt“. Schon seit zehn Jahren darf sich Stadtbergen ununterbrochen „Fairtrade-Stadt“ nennen: Im Januar 2013 erhielt die Stadt erstmals von dem gemeinnützigen Verein Fairtrade Deutschland die Auszeichnung für ihr Engagement zum fairen Handel, für die sie nachweislich fünf Kriterien erfüllen musste. Seit dieser ersten Auszeichnung vor genau einem Jahrzehnt wurde der Titel immer wieder von der Fairtrade-Towns-Kampagne erneuert.

Fairer Handel strebt mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel an und ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht. Fairtrade-Produkte werden – insbesondere in den Ländern des globalen Südens – unter strengen Sozial- und Umweltstandards produziert und leisten somit einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. In Deutschland gibt es 820 Fairtrade-Städte, insgesamt sind es über 2000 in 36 Ländern.

Auch bei Stadtberger Stadtratssitzungen gibt es faire Produkte

Das Engagement Stadtbergens zugunsten des fairen Handels ist dabei vielfältig: So sind beispielsweise Fairtrade-Produkte, angefangen von Kaffee, Tee, Kakao bis hin zu Honig, Ananas und Bananen in zahlreichen Einzelhandels- und Fachgeschäften im Stadtgebiet erhältlich. In diesem Zusammenhang rief die Stadt im vergangenen Jahr auch zu einem „fairen Frühstück“ mit fair, regional und nachhaltig produzierten Lebensmitteln auf. Außerdem werden in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen oder Kirchen, aber auch im Rathaus, etwa bei Stadtratssitzungen, sowie der Bücherei faire Produkte verwendet und Informationsveranstaltungen zum Thema fairer Handel durchgeführt.

Stadtbergens Erster Bürgermeister Paulus Metz nahm die Urkunde für die Verlängerung des Titels erfreut entgegen: „Die erneute Bestätigung „Fairtrade-Stadt“ Stadtbergen zeigt deutlich, wie sehr der faire Handel in unserer Stadtgesellschaft inzwischen nachhaltig verankert ist. Ich danke allen, die sich für den fairen Handel im Stadtgebiet einsetzen. Wir setzen uns auch in Zukunft dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene weiter zu fördern und den Nachhaltigkeitsgedanken in Stadtbergen noch weiter zu stärken.“ (AZ)

