Stadtbergen

06:00 Uhr

Stadtbergen dreht für den Haushalt jeden Euro zweimal um

Beim Thema Sicherheit will Stadtbergen nicht sparen. Für den Notfall soll daher das Gebäude in der Schulstraße 1 eine Außentreppe als zusätzlichen Fluchtweg bekommen.

Plus Bis 2025 wird sich die Kreditaufnahme in Stadtbergen auf rund 27 Millionen Euro belaufen. Um den Haushalt zu verabschieden, wird fast jeder Posten auf den Prüfstand gestellt.

Von Matthias Schalla

Für diese Sitzung des Stadtrats haben die Druckgeräte im Rathaus Stadtbergen einiges zu tun gehabt. Da nicht alle Stadträte die Tischvorlagen für die Verabschiedung des Haushalts in digitaler Form bekommen wollten, musste Kämmerer Manuel Eberhard diese Unterlagen auch in Papierform zur Verfügung stellen. Somit saßen am Donnerstag einige Stadträte vor einem Stapel in der Dicke eines Ziegelsteins an ihren Tischen und gingen auf den mehr als 200 Seiten Punkt für Punkt die einzelnen Konten durch, um nach möglichen Einsparmöglichkeiten für die Stadt zu suchen. Fast jeder Euro wurde dabei sprichwörtlich zweimal umgedreht.

