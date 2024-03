Stadtbergen

Stadtbergen streicht Geld für Vernissagen und Sportlerehrung

Plus Die Stadt tut sich schwer damit, auf Dauer finanziell leistungsfähig zu bleiben. Jetzt geht es zunächst um einen Haushalt, der von der Genehmigungsbehörde auch anerkannt wird.

Von Jana Tallevi

Stadtbergen hat ein 185.000 Euro großes Problem. So groß ist der Fehlbetrag, den die Fraktionen noch einsparen müssen, um für 2024 einen Haushalt verabschieden zu können. Deshalb soll bei den freiwilligen Leistungen gespart werden, darüber sind sich die Fraktionen einig. Einige Ideen waren auf der jüngsten Stadtratssitzung Konsens, über andere soll auf einer Sondersitzung am 14. März debattiert werden. Dann geht es um den Nachtbus, die Hausaufgabenbetreuung in der Parkschule, die Schülerbücherei in Leitershofen und das Jugendzentrum Inside.

Schon vor der jüngsten Stadtratssitzung hatten sich die Fraktionen Gedanken gemacht, wo gespart werden könnte. Die Ansätze waren aber unterschiedlich. Während Pro Stadtbergen mit nur zwei Sparvorschlägen die Probleme für das laufende Haushaltsjahr lösen wollte, dachte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Martina Bauer, weiter in die Zukunft. "Kleineinsparungen lassen uns nur den Schneeball vor uns herrollen. Spätestens 2026/27 bekommen wir ein richtiges Problem. Wir müssen über größere Projekte sprechen", sagte sie.

