Stroh brennt in Stadtbergen an der Hagenmähderstraße

Ein Feuer hat eine Wiese und trocknendes Stroh in Stadtbergen vernichtet. Die Polizei ermittelt.

Rätselhafter Brand an der Hagenmähderstraße in Stadtbergen: Am Samstag, 18. Februar, gegen 19 Uhr brannten eine Wiese und trocknendes Stroh im angrenzenden Park. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Stadtbergen rasch gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei ersten Schätzungen zufolge auf einen hohen dreistelligen Eurobetrag. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Pfersee bittet unter Telefon 0821/323-2610 um Zeugen-hinweise. (jah)

Lesen Sie dazu auch