Tipps rund um den Beruf von Frauen für Frauen in Stadtbergen

Von Ingrid Strohmayr Artikel anhören Shape

Wie eine Rückkehr in den Beruf gelingen kann und was Frauen tun können, um Altersarmut zu verhindern - darum und um vieles mehr ging es bei der Frauenbörse 2023 in Stadtbergen.

Seit 1996 ist Siegrid Hunger im Sozialamt in Stadtbergen tätig. Sie ist dort Ansprechpartnerin für Frauen- und Gleichstellungsfragen. Bereits zum vierten Mal organisierte sie die Stadtberger Frauenbörse. Nach langer Pandemie bedingter Zwangspause freute sie sich 2023 mit den Stadtberger Bürgermeistern, endlich wieder viele interessierte Frauen, darunter auch die beiden Landtagsabgeordneten Carolina Trautner ( CSU) und Dr. Simone Strohmayr ( SPD), im Bürgersaal begrüßen zu können. In Teilzeit eine Ausbildung absolvieren Mit interessanten Themen befassten sich in Vorträgen die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt Dr. Annette Rosch von der Agentur für Arbeit, Monika Tolle vom Jobcenter und Arne Hentschel von der Deutschen Rentenversicherung. Sie gaben wertvolle Tipps, womit sich eine spätere Altersarmut verhindern lässt. Das BIB Augsburg informierte, wie mit neuen Medien die Rückkehr in den Beruf gelingen kann, und das BBZ Augsburg zeigte Möglichkeiten auf, welche Chancen bestehen, auch in Teilzeit eine Ausbildung zu absolvieren. Die Integrationslotsin der Diakonie, Astrid Zimmermann, erläuterte Frauen mit Migrationshintergrund die Gestaltung ihrer beruflichen Perspektiven, unterstützt von Tür an Tür mit dem Projekt „Take Off“. Informationen zum erfolgreichen Bewerben Weiter gab es Informationen zum erfolgreichen Bewerben und Lösungen für Berufsrückkehrerinnen. Unter den 22 im Bürgersaal vertretenen Organisationen waren die IHK, die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen, das Netzwerk frühe Kindheit KOKI, die Frauenseelsorge, das neu gegründete Freiwilligenzentrum Stadtbergen und die politischen Frauenverbände der Frauen-Union (CSU), der SPD, der Grünen und Freien Wähler. Besonders freuten sich die Mütter, dass ihre mitgebrachten Kinder in Obhut der beiden Stadtberger Jugendpfleger Paul Sponar und Josua Neumann im Jugendclub Inside bei Spiel und Spaß gut aufgehoben waren.

