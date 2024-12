Unbekannte rauben junge Männer in Stadtbergen aus

Die Polizei berichtet von einem Raub in Stadtbergen, bei dem zwei junge Männer leicht verletzt wurden. Demnach gingen ein 18-Jähriger und eine Gruppe noch unbekannter Täter einen 17-Jährigen und einen 27-Jährigen auf einer Feier in der Wankelstraße körperlich an. Dann raubten sie den älteren der beiden aus, beichtet die Polizei. Als ihm der 17-Jährige zu Hilfe kam, gingen sie auch ihn körperlich an. Anschließend flüchteten sie. Die Polizei stoppte im Rahmen der Fahndung den 18-jährigen Tatverdächtigen. Die übrigen bislang unbekannten Personen wurden nicht mehr festgestellt.

Der 17-Jährige und der 27-Jährige wurden vor Ort medizinisch versorgt. Der 17-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht .Die bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben: Schwarze Jacke, blaue Jeans, Sportschuhe. Die Polizei ermittelt nun wegen unter anderem wegen Raub und gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (kinp)