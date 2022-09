Was die Stadtberger Jugendfeuerwehren alles können

Die Jugendlichen aus den Feuerwehren in ganz Stadtbergen befassen sich 24 Stunden lang mit Türöffnungen, vermissten Personen und Ölspurbeseitigungen.

Als "schlagkräftiger" Nachwuchs präsentierten sich die 32 Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehren Stadtbergen/Deuringen/Leitershofen bei der Durchführung der 24-Stunden-Übung, die am Samstagmorgen mit der Fahrzeugeinweisung und Gerätekunde startete. Die Übungen sollen unserem motivierten Feuerwehrnachwuchs einen kleinen Einblick in den Arbeitsalltag einer Berufsfeuerwehr geben, und den Zusammenhalt in der Gruppe stärken. "Dabei werden innerhalb von 24 Stunden diverse Arbeits- und Übungsdienste abgeleistet, begleitet von verschiedenartigen simulierten Einsätzen." Begleitet wurden die Jugendlichen fachlich dabei von ihren Jugendwarten Jakob Weiner, Kassandra Schönberger (Stadtbergen), Patrizia Kannler, Moritz Jahne, Jonas Mayer (Deuringen), Erwin Weber und Alexander Kirchner (Leitershofen).

24 Stunden lang haben die Jugendlichen aus den drei Stadtberger Feuerwehren gemeinsam geübt. Foto: Ingrid Strohmayr

Einsätze hautnah und spannend inszeniert – rund um die Uhr – begleiteten die 12- bis 17-Jährigen, die bei einem Mülltonnen- und Lagerfeuerbrand, der Suche nach vermissten Personen, Ölspurbeseitigung, Fehlalarm, Türöffnungen, oder First-Responder-Übungen das bisher Erlernte erfolgreich in die Tat umsetzen konnten.

Die erste gemeinsame Übung in Stadtbergen seit 43 Jahren

Zu den absoluten "Highlights" zählten die Großübungen wie eine Personensuche mit Polizei und Hundestaffel und ein "Realbrand" mit viel Rauch und Qualm im städtischen Bauhof am Vehiclepark. Hier stellten die Floriansjünger "in spe" eindrucksvoll unter Beweis, dass sie löschen können wie die "Großen". Für den Stadtberger Kommandanten Martin Rusch ist diese Jugendübung fast "geschichtsträchtig": "Seit 43 Jahren ist es das erste Mal, dass die Jugendfeuerwehren aus den drei Stadtteilen gemeinsam eine Übung absolvieren". Mit Bedacht gewählt war auch der Zeitpunkt der gemeinsamen Übung: In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand in ganz Bayern die "Lange Nacht der Feuerwehr" statt. Hunderte von Feuerwehren im ganzen Freistaat haben sich daran beteiligt.

Lesen Sie dazu auch