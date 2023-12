Stadtbergen

06:36 Uhr

Wassergymnastik sorgt für Ärger und Missverständnisse

Plus Michael Wundenberg hat nach 43 Jahren als Wassergymnastik-Trainer in Stadtbergen aufgehört. Trotz kompetenter Nachfolgekandidatin ist die Zukunft des Trainings ungewiss.

Nachdem Sporttrainer Michael Wundenberg nach 43 Jahren im Stadtberger Gartenhallenbad seine letzte Wassergymnastik-Stunde gegeben hatte, sitzt die Sorge bei den von ihm betreuten 70 Seniorinnen und Senioren tief. Denn noch weiß niemand von ihnen, wie es mit der beliebten Bewegungstherapie im Schwimmbecken zukünftig weitergehen wird. Wundenbergs potenzielle Nachfolgerin und sportliches Multitalent Heike Weyer würde prinzipiell sehr gerne die Seniorengruppen übernehmen, kann es aber eigenen Angaben zufolge aus vertragsrechtlichen Gründen bislang nicht. Wie könnte es weitergehen?

Auch die Stadt Stadtbergen würde sich wünschen, dass Weyer zukünftig die Wassergymnastik weiterführt, kann ihr aber ebenfalls aus vertragsrechtlichen Gründen bisher nicht die sportliche Leitung überlassen. Wo liegt in diesem Falle also nun das eigentliche Problem? Für Heike Weyer sind es schlichtweg die strengen Auflagen der Stadt, was die Haftung einer Gymnastik-Trainerin im Hallenbad anbelangt – denn diese würden sich ihr zufolge nicht nur über das Schwimmbecken, sondern auch über Duschen, Toiletten und andere Bereiche erstrecken. „Ich kann nicht immerzu am Beckenrand stehen und gleichzeitig auch noch die Duschen in Aufsicht nehmen!“, so Weyer dazu. Die betreuten Senioren selbst stellen sich zudem die Frage, weshalb eine solche Gesamthaftung nicht ohnehin der angestellte Bademeister übernehme.

