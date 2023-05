Welche Rolle die Ernährung bei einer Krebserkrankung spielt

In Stadtbergen referiert Professor Martin Trepel über die Rolle der Ernährung bei der Entstehung und Behandlung von Krebs. Was an bekannten Mythen dran ist.

Die Medien sind voll von Warnungen vor krebsauslösenden Lebensmitteln und auch von Ratschlägen, durch welche Diät man einen Krebs besiegen kann. Was ist da dran? Der Direktor der II. Medizinischen Klinik des Uniklinikums, Professor Martin Trepel, will in der Ärztlichen Vortragsreihe in Stadtbergen aus wissenschaftlicher Sicht beleuchten, welche Rolle die Ernährung bei der Entstehung und der Behandlung von Krebs spielt.

Trepel gesteht zu, dass es durchaus Ernährungsformen gibt, die zur Entstehung von Krebs beitragen, aber auch den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können. Allerdings gehe es dabei um Wahrscheinlichkeiten, die man beeinflussen kann; es gebe keine direkt krebsauslösenden Nahrungsmittel, und keine Diät könne unmittelbar Krebs heilen. Was die Krebsentstehung betrifft: Aus Sicht von Trepel ist es durchaus sinnvoll, rotes und gegrilltes Fleisch in möglichst geringen Mengen zu essen. Ebenso sollte man besser nur wenig Alkohol trinken. Auch könne eine ballaststoffarme Kost Krebsentstehung begünstigen. Er weist aber darauf hin, dass auch ausreichend Bewegung wichtig sei. Es komme auf die Energiebilanz an: Man sollte nicht dauerhaft mehr zu sich nehmen, als der Körper verbrauche.

Ärztliche Vortragsreihe: Den Krebs "auszuhungern" funktioniert nicht

Wie hängen nun Ernährung und die Besserung oder Heilung von Krebs zusammen? Empfohlen wird mitunter eine zuckerfreie ("ketogene") Diät, um so den Krebs "auszuhungern". Das funktioniert nach Ansicht von Trepel nicht. Denn Herz, Muskulatur und Gehirn seien auf die Zufuhr von Zucker angewiesen, notfalls stelle der Körper Zucker selbst her. Viele Krebspatienten sind laut Trepel mangelernährt. Die Krankheit kann zu Appetitlosigkeit und Abbau von Fett- und Muskelgewebe führen. In solchen Fällen spricht er sich für eine Verbesserung der Ernährung aus, auch wenn der Patient übergewichtig sein sollte.

Eine Krebsbehandlung sei nicht der richtige Zeitpunkt, um abzunehmen. Im Vortrag wird er näher erläutern, warum eine ausgewogene und ballaststoffreiche Ernährung den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen kann. Trepel spricht sich dafür aus, lieber zu Flüssignahrung oder gar Sondenernährung zu greifen, wenn eine normale Nahrungsaufnahme nicht ausreicht, damit der Körper in dieser Situation nicht von seinen Reserven leben muss. Eine weitere gute Nachricht hat der Referent parat: Ist die Krebserkrankung erfolgreich überstanden, dann kann die richtige Ernährung in Kombination mit genug Bewegung bessere Ergebnisse erbringen als eine alleinige sich anschließende Chemotherapie.

Der Vortrag "Ernährung und Krebs: Bedeutung bei Krebsentstehung und -behandlung" findet am Montag, 8. Mai, um 19.30 Uhr im Bürgersaal statt. Eintritt: Fünf Euro.