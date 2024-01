Stadtbergen

28.01.2024

Wer vom Repair-Café in Stadtbergen profitiert

Plus Großer Andrang herrschte beim Repair-Café im Jugendclub Inside in Stadtbergen. Hier haben Hobbyhandwerker etliche Geräte vor einem vorzeitigen Ende auf dem Wertstoffhof gerettet.

Von Ingrid Strohmayr Artikel anhören Shape

Der Markt boomt. In Deutschland gibt es mittlerweile über 1000 Repair-Cafés. Es sind Selbsthilfewerkstätten zur Reparatur defekter Alltags- und Gebrauchsgegenstände. Seit Ende 2023 gibt es auch ein Repair-Café in Stadtbergen. Initiiert mit viel Herzblut von der Stadtberger Klimaschutzmanagerin Claudia Günther öffnete das zweite Repair-Café am Samstag im Jugendclub Inside seine Türen.

Wie Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz freut sich auch Claudia Günther über die große Resonanz seitens der 32 Bürger, die mit ihren überwiegend lädierten Elektrogeräten in den Jugendclub gekommen waren, um sie von den versierten Reparaturhelfern retten zu lassen. Auch der Aufruf im Landboten der Augsburger Allgemeinen zur Suche nach weiteren ehrenamtlichen Hobbyhandwerkern war erfolgreich. So meldeten sich noch einmal fünf ortsansässige Helfer, um den defekten Gegenständen neues Leben einzuhauchen. Von 12 bis 16 Uhr wurden so defekte Toaster, CD-Player, Radios, Nähmaschinen, Bügeleisen, Kaffee- oder Küchenmaschinen vor dem Wertstoffhof bewahrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen