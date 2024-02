Stadtbergen

15:35 Uhr

Zuschauerrekord beim Basketball: Kangaroos feiern Sieg gegen die Bayern

Plus Eine Wahnsinnsstimmung herrschte am Samstagabend beim Spiel der Kangaroos in Stadtbergen. Wie gehofft wurde nun mit 1122 Zuschauern der Rekord gebrochen.

Von Melanie Langenwalter

Vor einer Rekordkulisse zeigte die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen eine ihrer besten Leistungen im bisherigen Saisonverlauf der BARMER 2. Basketball Bundesliga. 1122 Zuschauer zog es am Samstagabend in die Stadtberger Sporthalle, um das Spiel gegen den FC Bayern München Basketball II zu verfolgen. Ein spannendes Spiel, indem sich schnell zeigte, dass die Leitershofer richtig gut in Form sind. Am Ende gewinnen die Kangaroos deutlich mit 99:76 und sammeln damit wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs. Mit dem vierten Sieg im fünften Rückrundenspiel rücken sie auf Platz fünf in der Tabelle vor und sorgten damit für eine großartige Stimmung im Publikum.

Beide Teams mussten in diesem Süd-Derby auf Personal verzichten. Bei der BG stand Jakob Hanzalek zwar auf dem Spielberichtsbogen, lag aber die ganze Woche mit einer Grippe im Bett und konnte nicht eingesetzt werden. Die Bayern hingegen mussten mit Ivan Kharchenkov auf einen ihrer besten Doppellizenzspieler verzichten, hatten aus dieser Garde aber Martin Kalu und Dino Radoncic mit an Bord.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen