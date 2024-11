Statt Eisdiele: Vor dem Stadtberger Rathaus steht nun ein Eisautomat

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtbergen würnschen sich seit Jahren schon eine Eisdiele und auch Bürgermeister Paul Metz hat bereits vor Jahren verraten, dass ihm dies in seiner Kommune fehlt. Doch dieser Wunsch blieb bisher unerfüllt. Zumindest hat die Stadt nun auf eine ganz andere Weise reagiert und am Oberen Stadtweg direkt vor dem Rathaus einen „Selbstbedienungs-Eisautomaten“ aufgestellt – der tatsächlich auch immer wieder neugierige Eisliebhaber und dabei sogar ganze Familien anzieht. Denn die dort angebotenen Eiscreme-Spezialitäten in vielen Geschmacksrichtungen von der Eismanufaktur „Meisterhand“ unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht vom handelsüblichen Supermarkt-Angebot: Es stammt aus der Region, ist ohne Zusatzstoffe selbst hergestellt – und selbst für Veganerinnen und Veganer ist ein passendes Angebot mit dabei. Dafür ist aber auch der Preis höher als im Supermarkt: Ein kleiner Becher mit etwa drei Kugeln Inhalt kostet 3,80 Euro, bezahlt wird mit EC-Karte.

