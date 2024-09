Autofahrerin überholt Traktor und übersieht Gegenverkehr

Ein Frontalzusammenstoß wurde am Donnerstag in der Nähe von Steinekirch gerade so verhindert. Eine 33-jährige Autofahrerin war auf der Staatsstraße 2027 zwischen der Zufahrt nach Fleinhausen und Steinekirch unterwegs. Als sie einen Traktor überholen wollte, übersah sie den Kleintransporter eines 24-Jährigen, welcher in der Gegenrichtung unterwegs war. Der junge Mann konnte einen Zusammenstoß laut Polizei noch durch Ausweichen in den Grünstreifen vermeiden. Dorf fuhr er die angrenzende Böschung in Richtung Radweg hinunter. Verletzt wurde niemand. Ob am Kleintransporter ein Sachschaden entstand, konnte laut Polizei vor Orts nicht festgestellt werden. (diba)

Bianca Dimarsico