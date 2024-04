Polizei zieht Autofahrer ohne passenden Führerschein aus dem Verkehr

Bei einer Kontrolle in Steinekirch stellt sich heraus, dass ein Autofahrer nicht den passenden Führerschein für seinen Anhänger hat. Das hat Konsequenzen.

Ein 31-jähriger Autofahrer, der mit einem Anhänger in der Dorfstraße in Steinekirch unterwegs war, wurde am Mittwoch von der Polizei kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer lediglich im Besitz der Führerscheinklasse B war. Für das Gespann wäre zumindest die Klasse BE erforderlich gewesen, heißt es im Polizeibericht. Der ausländische Fahrer des Gespannes musste eine Sicherheitsleistung über mehrere hundert Euro erbringen. Die Fahrt mit dem Anhänger wurde unterbunden. Zudem wird gegen den Halter des Pkw-Anhängers eine Anzeige wegen der Gestattung des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstellt. (kinp)