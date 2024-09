Wie ein ganzes Dorf mit Holz aus dem Wald beheizt werden soll

Hermann Scherer hat eine Vision: Wenn er in ein paar Jahren seine Heizung aufdreht, soll die nötige Energie dafür aus dem Wald rund um Steinekirch gewonnen werden. Möglich machen soll das eine zentrale Anlage, in der Holz in Form von Hackschnitzeln zu Wärme wird. Über Leitungen durch den gesamten Ort sollen möglichst viele Häuser mit dieser Wärme versorgt werden. Ähnliche Modelle gibt es in anderen Orten bereits. Das Besondere an Scherers Vision: Er will dafür eine Genossenschaft gründen. Ist es ein Modell, das Schule machen könnte?

