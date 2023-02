Die Feuerwehr Steppach wird 150 Jahre alt und plant ein großes Fest

Dieses Jubiläum ist noch selten im Landkreis Augsburg. Auf der Ulmer Straße wird deshalb im Juni groß gefeiert.

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen: Das ist das Motto der Feuerwehr Steppach, die gerade ein großes Fest zu ihrem 150-jährigen Bestehen plant. Und das sei ein Kraftakt für alle Beteiligten, tatsächlich wie finanziell, sagt stellvertretender Kommandant Philipp Wenger, einer der Hauptorganisatoren des Fests. Doch wer auf so eine lange Zeit zurückblicken könne, der wolle schließlich auch ein Jubiläum organisieren, an das sich alle lange erinnern werden. Angefangen hat die Geschichte der Feuerwehr Steppach im Jahr 1873.

Damals gründeten einige wenige Männer die Freiwillige Feuerwehr Steppach als erste Feuerwehr der heutigen Stadt Neusäß. Damals wie heute standen Werte wie Hilfsbereitschaft, Kameradschaft und Zuverlässigkeit im Mittelpunkt.

Aus diesem Anlass wird die Freiwillige Feuerwehr Steppach vom 15. bis 18. Juni ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Allerdings wird das Fest anders aussehen, als zunächst geplant. Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde machen nach Worten der Feuerwehr ein Fest am Bismarckturm inzwischen "faktisch unmöglich". Deshalb soll es nun ein Straßenfest auf der Ulmer Straße werden.

Mischung aus traditionellem Feuerwehrfest und modernem Angebot

"Von Beginn an hatten wir ein offenes Fest mit Foodtrucks und Schenken und einem allenfalls kleinen Festzelt geplant. Das passt hervorragend auch zu einem Straßenfest, sodass wir bei der Neuplanung einige Ideen mitnehmen konnten. Mit diesem Konzept wollen wir ein traditionelles Feuerwehrfest in unsere moderne Gesellschaft bringen", so Vorsitzender Simon Kalik.

Die Feuerwehr in Steppach plant ein großes Fest zu ihrem 150-jährigen Bestehen. Foto: Feuerwehr Steppach

Jetzt steht der Plan für ein Straßenfest mit großer Bühne, Biergartenbereich und großer Aktionsfläche. Neben Partymusik soll es auch geselligere Zeiten, einen großen Familiennachmittag und einen traditionellen Festumzug mit Blasmusik geben. "Wir sind bereits in engem Austausch mit Gastronomen aus Steppach, die wir in unser Fest einbeziehen wollen", so Simon Kalik weiter.

Der Festbereich soll Donnerstag und Freitag ab dem Nachmittag, am Wochenende bereits vormittags geöffnet werden. Die Feuerwehr hofft nun auf die Unterstützung der Anwohnerinnen und Anwohner an der Ulmer Straße, die direkt am Festbereich anliegen. (AZ)