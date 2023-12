Wie Beeren und Zypresse zu schöner Adventsdekoration werden

Ein Kranz oder ein Gesteck kann ziemlich teuer werden. Mit ein paar Tricks lässt sich aus heimischen Materialien Adventsschmuck selbst herstellen.

Mit Tee und Plätzchen eine Kerze anzünden und sich gemütlich zurücklehnen. Für viele Menschen im Landkreis Augsburg beginnt die Adventszeit. Was darf da nicht fehlen? Natürlich der Adventskranz. Ob mit Kerzen auf dem Tisch oder bunt geschmückt an der Tür, Kränze gibt es zur Weihnachtszeit in den verschiedensten Größen. Karin Wolff-Wünsch und Alexandra Fleschutz aus der Kreativblume in Steppach zeigen, wie aus heimischen Materialien für wenig Geld schöne Kränze gestaltet werden können.

Wolff-Wünsch arbeitet gerade an einem kleinen Türkranz mit Eibe, Nordmanntanne und Korniferengrün. „Für die Farbe haben wir verschiedene Hagebutten, Pfaffenhütchen und Ligusterbeeren“, erklärt sie. Einige kleine Zapfen lockern das Gesteck auf. Auch die Zweige der Arizonica-Zypresse eignen sich wunderbar für einen Kranz, sagt Wolff-Wünsch: „Die wächst auch hier, allerdings nicht wild.“ Als Nächstes zeigt sie die Cryptomeria oder Sicheltanne. „Sie müssen die Zweige fest zwischen den Fingern reiben, bis die ätherischen Öle freigesetzt werden“, erklärt sie. Dann dufte diese wunderbar. Große oder kleine Zapfen machen den Kranz festlich. „Man kann den Kranz natürlich auch mediterran ergänzen, zum Beispiel mit Steineiche, Olive oder Eukalyptus“, sagt sie.

Mit Eibe, Korniferengrün, Hagebutten, Zapfen und mehr schafft Karin Wolff-Wünsch einen weihnachtlichen Kranz aus Naturmaterialien. Foto: Marcus Merk

Farbspray verschafft festlichen Glanz

Getrocknete Apfel- oder Orangenscheiben werten den Kranz besonders auf. Die sind auch ganz einfach selbst zu machen, erklärt Fleschutz: „Man muss nur die Früchte ganz dünn schneiden und kann sie dann in den Backofen oder auf dem Heizkörper trocknen.“ Wer früh genug dran ist, kann sie schon im Sommer in einem Dörrkasten vorbereiten. Das dauert aber etwas länger. Gewürze wie Sternanis oder Zimt duften nicht nur wunderbar, sondern sehen auch im Adventskranz schön aus. Besonders beliebt sind goldene oder glitzernde Elemente in der Weihnachtszeit. Auch dafür haben Fleschutz und Wolff-Wünsch einen Tipp: Beeren oder Zweige können mit silbernem oder goldenem Farbspray angesprüht und so für wenig Geld aufgewertet werden.

Selbstgetrocknete Apfel- oder Orangenscheiben verschönern der Adventskranz Foto: Marcus Merk

Die Beeren sind im Blumenladen oder bei einem Spaziergang im Wald zu finden. „Der Förster freut sich aber nicht, wenn man einfach in den Wald geht und Zweige abschneidet“, erklärt Fleschutz. Ein Baum müsse so zugeschnitten werden, dass er nicht leidet. Wer trotzdem billige Zweige möchte, dem rät sie, einfach bei Bauern nachzufragen. Die hätten häufig übriges Material. Was über Gartenzäune hängt, dürfe ebenfalls abgeschnitten werden. Außerdem lohnt es sich in Floristikgeschäften nachzufragen oder auf Floristikbörsen zu gehen. „Einzelne Zweige sind oft gar nicht so teuer und können ohne Rest verwertet werden“, sagt sie. Auch ein Zettel an öffentliche Pinnwänden kann auf der Suche nach Grün helfen. „Eigentlich wäre es die Aufgabe der Stadt, mehr Stadtgärten zu schaffen mit Nadelgrün, das man dann zum Beispiel für regionale Kränze verwenden kann“, findet die Besitzerin der Kreativblume. Viele der Pflanzen, die in der Kreativblume zu Kränzen verarbeitet werden, stammen aus der Region oder aus den Gärten der Mitarbeiterinnen. „Die Menschen bringen uns oft Zuschnitte aus ihren Gärten vorbei und bekommen dafür Blumen“, erzählt sie.

Die Vögel im Landkreis Augsburg freuen sich über getrocknete Kränze

Im Kranz trocknen die Beeren und Zweige. So halten diese sich sehr lange, erklärt Wolff-Wünsch. Türkränze, die draußen hängen, bleiben zudem länger frisch als Adventskränze. „Nach Weihnachten nicht gleich alles auseinandernehmen und wegschmeißen“, betont sie außerdem. Im Garten freuen sich Vögel und andere Tiere über die Beeren und Naturmaterialien aus den getrockneten Kränzen. „Wenn ich die Kränze in den Baum hänge, dann nisten auch manchmal Vögel darin", erzählt sie. Die Floristin, die schon mehrere Preise gewonnen hat, mag es natürlich und schlicht. Für ihren Adventskranz hat sie sich dieses Jahr einen dicken Kranz aus Nordmanntanne gebunden. „Darauf kommen schöne rote Kerzen und in die Mitte der selbst getöpferte Engel meiner Mutter“, erzählt Wolff-Wünsch. Rot sei nach wie vor die beliebteste Farbe in der Weihnachtszeit. Danach kommen Bordeaux, Creme oder Rosé.

Lesen Sie dazu auch