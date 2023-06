Steppach

11:16 Uhr

Zum Feuerwehrjubiläum wird die Ulmer Straße in Steppach zur Partymeile

Plus Zu ihrem 150-jährigen Bestehen hat die Steppacher Feuerwehr ein viertägiges Festprogramm auf die Beine gestellt. Dafür wird vom 13. bis 18. Juni ein Stück der Ulmer Straße gesperrt.

Die Feuerwehr Steppach wird ihr 150-jähriges Bestehen mit einem großen Fest vom Donnerstagabend, 15. Juni, bis Sonntagabend, 18. Juni auf dem Festareal an der Ulmer Straße feiern. Dafür laufen seit Wochen die Vorbereitungen für das Straßenfest auf Hochtouren, wie Kommandant Markus Wiesner unserer Redaktion berichtet. "Es war von Anfang an klar, dass wir groß feiern wollen, aber nicht mit dem klassischen Bierzelt", so Wiesner. Deshalb wird ein kleiner Teil der Ulmer Straße während diesen vier Tagen zur Partymeile. Dort können dann mindestens 800 Menschen feiern, essen und abrocken. "Wir haben Platz für ungefähr 100 Biertisch-Garnituren", sagt Kommandant Wiesner.

Gesperrt wird die Straße bereits ab Dienstag, 13. Juni, kurz nach der Einfahrt zum Edeka-Parkplatz, der Verkehr inklusive Busse wird über die Alte Reichstraße umgeleitet, wo dann Halteverbot herrscht, damit der Verkehr problemlos durchkommt. Am westlichen Ortsausgang beginnt das Festareal in Höhe der TSV-Turnhalle bzw. Bushaltestelle "Am Katharinenberg". Die Feuerwehr hat die wenigen Anwohner, die es in diesem Bereich der Ulmer Straße gibt, per Handzettel in jeden Briefkasten informiert mit einer Telefonnummer für Beschwerden. "Es hat sich aber niemand gemeldet", so Markus Wiesner. Es werde sicherlich nicht jeder "ausnahmslos glücklich" über den Trubel sein, aber die meiste Reaktionen auf das große Fest seien positiv. Wiesner sagt, die Musik werde am Donnerstag maximal bis 22 Uhr und Freitag und Samstag bis 23 Uhr spielen. Am Sonntag ist um 20 Uhr Schluss.

