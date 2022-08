Stettenhofen

vor 17 Min.

20 Jahre Ugandahilfe aus Langweid: Was hat es gebracht?

Beim Besuch in Uganda bestätigt sich für Vereinschef Ludwig Pröll: Kinder und Familien profitieren von der Vereinsarbeit nachhaltig. Mit Patenschaften wird in Bildung investiert; medizinische Versorgung und frisches Trinkwasser halten gesund.

Plus Schule, warmes Essen, Krankenstation: Was ein kleiner Verein aus dem Augsburger Land in Afrika schon alles bewegt hat und wie es nun weitergehen soll.

Von Sonja Diller

Seit inzwischen zwei Jahrzehnten hilft das Team der Ugandahilfe Langweid in dem afrikanischen Land. Der Verein sorgt mit der Vermittlung von Patenschaften dafür, dass Kinder zur Schule gehen können und dort eine warme Mahlzeit bekommen. Mit dem Bau von Wasserleitungen wird das Leben für Familien um so viel einfacher und eine Krankenstation in Nswanjere verbessert die medizinische Versorgung der Menschen im weiten Umkreis. Wenn Vereinsvorstand Ludwig Pröll von diesen Projekten erzählt, ist ihm die Freude über das Erreichte anzusehen. "Jeder gespendete Cent kommt direkt bei den Menschen an."

