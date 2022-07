50-Jähriger raucht Joint und fährt in Stettenhofen betrunken gegen Laterne

Ein 50-Jähriger stößt in Stettenhofen beim Rückwärtsfahren gegen eine Laterne und macht sich aus dem Staub. Dies ist jedoch nicht sein einziges Vergehen.

Diese Unfallflucht wird für einen 50-Jährigen so richtig teuer. Der Mann war am Samstag gegen 14.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Stettenhofen mit seinem Kleintransporter beim Rangieren rückwärts gegen eine Laterne gestoßen und einfach weitergefahren.

Die Polizei konnte den Unfallflüchtigen jedoch kurz darauf im Stadtgebiet Augsburg anhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er kürzlich einen Joint geraucht hatte. Außerdem war der 50-jährige betrunken. Der Alkotest zeigte laut Polizei einen Wert von rund 0,85 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Schaden an der Laterne beläuft sich auf rund 200 Euro. (thia)