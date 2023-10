Dachgeschoss eines Geschäftshauses in Stettenhofen brennt

Die Feuerwehr konnte den Brand im Dachgeschoss schnell löschen. Der Schaden dürfte laut Polizei im fünfstelligen Bereich liegen.

Gegen 16.20 Uhr bemerkten die Bewohner eines Geschäftshauses in der Forchachstraße in Stettenhofen am Dienstag Rauchentwicklungen im Dachgeschoss. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatten laut Polizei alle Leute das Gebäude verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand im Dachgeschoss schnell löschen. Grund des Brandausbruches war ein Defekt am Kamin. Der Schaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Eurobereich. (AZ)