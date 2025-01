Stolpersteine in Gersthofen im Gedenken an die Nazi-Opfer geputzt

Wie jedes Jahr rund um den Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus traf man sich am Samstag in Gersthofen wieder zur Putzaktion an der Stolperschwelle und den 17 Stolpersteinen als Andenken an die Nazi-Opfer. Mit Schwamm, heißem Wasser und Backpulver brachten die Freiwilligen - hier im Bild von links. Ingrid Homölle, Hermann Rosenwirth und Lisbeth Jacobi - die Gedenksteine aus Messing wieder zum Glänzen und setzten damit ganz im Sinne der Gersthofer Initiative ein Zeichen „Gegen Vergessen - für Demokratie“. Bild: Marcus Merk

