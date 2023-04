Täfertingen

21.04.2023

Bürgerversammlung in Täfertingen: Antrag gegen Gewerbegebiet fällt knapp durch

Plus Etwa 35 Bürgerinnen und Bürger kamen zur Bürgerversammlung nach Täfertingen. Dietmar Kuhlmann, der gegen die Erweiterung des Gewerbegebiets kämpft, hatte nicht genügend Unterstützung.

Gemeinsam mit dem örtlichen Bund Naturschutz stellte Dietmar Kuhlmann in der Bürgerversammlung in Täfertingen erneut einen Antrag, um eine Ausweitung des Gewerbegebiets im Norden von Neusäß, wie es der neue Flächennutzungsplan vorsieht, zu verhindern. Eine entsprechende Petition unter dem Titel "Stoppt den Flächenfraß" mit 320 Unterschriften war Ende 2022 im zuständigen Ausschuss aufgrund von formaljuristischen Gründen nicht zugelassen worden.

Nun machte Kuhlmann im Namen und mit Unterstützung des Bund Naturschutz (BUND) einen neuen Anlauf, doch auch hier gab es eine formale Hürde: Da der BUND als Verein in einer Bürgerversammlung keinen Antrag stellen kann, stellte Kuhlmann nach einiger Diskussion schließlich als Bürger den Antrag und die versammelten Täfertinger stimmten darüber ab. Laut Stadtverwaltung wurde der Antrag jedoch knapp mit 15 Gegenstimmen und zehn dafür abgelehnt. Wie Dietmar Kuhlmann im Nachgang zu der Versammlung erklärte, fand er das geringe Interesse an der Bürgerversammlung enttäuschend. "Ich hätte zumindest aus unserem Kreis der Unterstützer der Petition ein etwas größeres Engagement erwartet." Positiv sei jedoch, dass die Themen nun erstmals öffentlich in einer Form diskutiert wurden, die auch jeder Einzelne verstehen könne. Er wolle mit den Unterstützern weiter an dem Thema dranbleiben.

