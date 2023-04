Täfertingen/Gablingen

vor 17 Min.

Wie nach dem Kiesabbau bei der Firma Thaler die Grube zum Biotop wird

Plus Die Firma Thaler aus Täfertingen startet in ehemaligen Kiesgruben Naturschutzprojekte. Ob bunte Wiese oder See: Es soll heimischen Tieren geholfen werden.

Von Una Kiesel

In der Nähe des Gablinger Baggersees ist der Frühling schon zu spüren: Die Firma Thaler aus Neusäß-Täfertingen hat dort gerade ein neues Naturprojekt fertiggestellt. Eine ehemalige Kiesgrube, die verfüllt und bereits einige Jahre für die Landwirtschaft genutzt wurde, ist nun zu einer 2,4 Hektar großen Blühwiese umgestaltet worden. Fünf Jahre lang wurde sie abgemagert, um den Boden zu entsäuern. "Dabei haben wir keine chemischen Düngemittel verwendet", erklärt Sebastian Miller, gelernter Landwirt und Betriebsleiter der Firma Thaler.

Die Blühwiese soll den Bienen und Insekten zugutekommen

Nun wurde die Wiese mit über 16 verschiedenen Obstbäumen, wie Zwetschgen, Äpfel, Birn- und Quittenbäumen, sowie über 100 unterschiedlichen heimischen Sträuchern bepflanzt. In den nächsten Jahren soll hier eine artenreiche Blühwiese entstehen. "Uns ist es sehr wichtig, dass wir das für die Bienen machen", meint Miller. "Voraussichtlich wird dann auch regelmäßig ein Imker hier herkommen." Vor anderen Tieren muss die Wiese jedoch geschützt werden: Sie ist eingezäunt, um Wildschweine und Rehböcke, die die Baumrinden mit ihrem Geweih zerstören können, fernzuhalten.

