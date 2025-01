Lichterabend am Maibaum kam gut an

Nach der vom Vorstand des CSU-Ortsverbands organisierten Täfertinger Dorfweihnacht des letzten Winters fand zuletzt ein neues Konzept bei vielen Besucherinnen und Besuchern großen Anklang: der Täfertinger Lichterabend am Maibaum. Im Stil eines Mini-Weihnachtsmarktes wurden in zwei Buden Punsch, Glühwein und weitere Getränke, sowie Bratwürstchen und Kartoffelsuppe angeboten. Die Betreiber und Organisatoren waren wiederum die Vorstandsmitglieder des CSU-Ortsverbands, doch diesmal in Kooperation mit dem Vorstand der Soldatenkameradschaft Täfertingen. Bei eisigen Temperaturen genossen Jung und Alt die Leckereien, bei angeregten Gesprächen im schönen Lichterambiente. Und wem es gar zu kalt wurde, der konnte sich am Feuer der Feuerschale aufwärmen. Auch der aus Täfertingen stammende Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz ließ es sich wie auch der Neusäßer Bürgermeister Richard Greiner und die CSU-Fraktionsvorsitzende des Stadtrats Karin Zimmermann nicht nehmen, in winterlicher Stimmung einen schönen Abend am Maibaum in Täfertingen zu verbringen und sich mit Bürgerinnen und Bürgern auszutauschen.

