Thierhaupten

vor 33 Min.

Abgebrannt: Die Lagerhalle der Fendts ist immer noch ein Trümmerhaufen

Firmenchef Gerhard Fendt vor den Trümmern seiner abgebrannten Lagerhalle in Neukirchen.

Plus "Für mich ist eine Welt zusammen gebrochen", sagt Firmenchef Gerhard Fendt über den verheerenden Brand in Neukirchen. Es gibt aber Lichtblicke in schwierigen Zeiten.

Von Laura Gastl

Noch immer liegt das Gelände der Firma Natursteine Fendt aus Neukirchen in Schutt und Asche. Einst stand hier eine Lager- und Maschinenhalle, die auch zu Fertigungszwecken genutzt wurde – bis im vergangenen Februar Flammen um sich griffen und das gesamte Gebäude zerstörten. Übrig geblieben sind Trümmer- und Scherbenhaufen sowie die Überreste eines Hochregals, von den Feuerzungen verbogen und schwarz verfärbt. Es wirkt, als hätte es erst vor wenigen Tagen gebrannt. Auch Folgeschäden am Wohnhaus nebenan sind nach wie vor präsent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen