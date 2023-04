Abschied für Gerlinde Augustin aus Thierhaupten

Fast drei Jahrzehnte lang prägte sie die Schule für Dorf- und Landentwicklung im ehemaligen Kloster. Jetzt hat sie eine Nachfolgerin.

Gerlinde Augustin, die Geschäftsführerin der Schule der Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten (SDL), geht nach 27 Jahren in den Ruhestand. Wegbegleiter erinnerten bei der feierlichen Verabschiedung an gemeinsame Kämpfe, Erfolge und Anekdoten.

Gerlinde Augustin sei ein "Glücksfall für die Dörfer" gewesen, so Landrat und Bezirkstagspräsident Martin Sailer, der in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Schule zur Feierstunde geladen hatte. Durch ihr Engagement und ihre erfolgreiche Netzwerkarbeit sei die SDL zur Vorzeigeinstitution geworden. "Gerlinde Augustin hat Dorf und Landstruktur neu gedacht."

Professor Holger Magel, Gründungsvater und Ehrenmitglied der SDL, erinnerte an den "politisch holprigen Beginn" und die Kämpfe, die man gemeinsam für den Bestand der Schule ausgefochten habe. Mit "irrsinnigem Fleiß" sei Gerlinde Augustin an ihre vielen Aufgaben herangegangen und habe damit Köpfe und Herzen erreicht.

Christel Muggenthal ist heute die Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Wörthsee. Dass der Start in ihre politische Karriere gelang, habe nicht zuletzt etwas mit den Seminaren zu tun, die sich Gerlinde Augustin eigens für angehende Kommunalpolitikerinnen ausgedacht hatte. "Sie hat vielen Frauen Mut gemacht, in die Politik zu gehen." Den edlen bayerischen Porzellanlöwen der Staatsregierung brachte Leonhard Rill für Gerlinde Augustin nach Thierhaupten. Der Leiter der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung erinnerte sich an 30 Jahre der Zusammenarbeit. "Rund 47.000 Teilnehmer haben an den Veranstaltungen der Schule teilgenommen und das gewonnene Wissen mit nach Hause genommen; und es gibt noch viel zu tun."

Dafür, dass es weitergehen wird, sorgt Gerlinde Augustin's Nachfolgerin Theresa Schäfer. Ein knappes Jahr begleitete sie Augustin als Stellvertreterin. In Thierhaupten hat die 30-Jährige mit einem Master in Regionalmanagement "genau das gefunden, was ich machen möchte".