Anonyme Großspende macht den Weg für Thierhaupter Schule in Tansania frei

Plus Über viele Monate hat Thierhaupten gesammelt. Nun wird in Tansania eine Schule gebaut

Von Katrin Reif

Die schlimmste Coronaphase war endlich überstanden, da fassten sich einige Thierhaupter ein Herz: Sie starteten eine große Spendenaktion, um für Kinder in Tansania eine Schule zu bauen. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch keiner ahnen, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine haben würde. Und wie steinig der Weg zum Spendenziel werden würde. Gemeinderat Franz Hölzl kann der Corona-Krise heute sogar etwas positives abgewinnen. In dieser schweren Zeit sei ihm und seiner Familie bewusst geworden, wie wichtig es für Kinder ist, eine Schule zu besuchen. Für Kinder in unserer Region ist diese Einschränkung nun Vergangenheit. Doch für viele Kinder in ärmeren Regionen der Welt ist Schulbildung nach wie vor ein Luxusgut. Im April 2022 wurde dieses Thema in Thierhaupten erstmals im kleineren Kreis um Gemeinderat Franz Hölzl aufgegriffen. Das Projekt begleiten sollte die Initiative “1000 Schulen für unsere Welt” zusammen mit der Stiftung Fly and Help.

Über viele Monate hat Thierhaupten gesammelt. Nun wird in Tansania eine Schule gebaut. Sie haben die Spendenaktion auf die Beine gestellt: Marlies Fasching, Franz Hölzl, Josefine Kreuzer, Toni Brugger, Alisa Hörmann und Oliver Graf. Foto: Katrin Reif

Anfangs ging es um einfachste Fragen, wie beispielsweise: “Wo soll eine Schule gebaut werden, wenn genug Geld zusammengekommen ist?” Die Erfahrung der Stiftungsmitarbeiter zeigt, dass es sinnvoll ist, an einem Ort zu bauen, den man auch mal besuchen kann ohne tagelang dünn besiedeltes Land durchqueren zu müssen. Im August 2022 fiel die Entscheidung für den Ort Malambo nahe des bekannten Ngorongoro-Kraters am Rande der Serengeti. Doch von da an gestaltete sich das Projekt zunehmend komplizierter. Energiekrise, Inflation - die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung fing an, abzunehmen.

