Apefahrer muss Reh ausweichen und fällt um

Zwei Jugendliche musste am Mittwoch nach einem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 16-jähriger Jugendlicher fuhr am Mittwoch mit seiner Ape, einem Leichtkraftfahrzeug, gegen 21 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Weiden in Richtung Thierhaupten. Mit in der Kabine saß verbotswidrig sein 17-jähriger Freund, berichtet die Polizei. Kurz nach Weiden musste der 16-Jährige einem Reh ausweichen. Hierbei kippte die Ape auf das Dach. Beide Jugendliche mussten mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. (kinp)

