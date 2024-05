Auf der Bustour den neuen Arbeitsplatz kennenlernen

Der "Jobturbo" möchte Menschen, die aus ihren Heimatländern nach Deutschland geflohen sind, eine bessere Möglichkeit der Arbeitssuche bieten.

Fachkräftemangel ist in deutschen Betrieben seit einiger Zeit ein Problem. In fast jeder Branche fehlt es an Nachwuchs. Auf der anderen Seite stehen geflüchtete Menschen, die arbeiten wollen, aber aufgrund sprachlicher Hürden und fehlendem Wissen scheitern. Mit dem Programm "Jobturbo" will die Agentur für Arbeit Abhilfe für beide Probleme gleichzeitig schaffen.

Mehr Integration am Arbeitsplatz

Das Jobcenter Augsburger Land der Agentur für Arbeit veranstaltete eine Bustour durch vier Betriebe in Thierhaupten für Geflüchtete aus der Ukraine und acht Asylherkunftsländern. "Wir wollten einfach einen neuen Weg ausprobieren. Diese Menschen haben auch Ängste und da benötigt man dann so Arbeitgeber wie diese", sagt Klaus Schmitz, Geschäftsführer des Jobcenters, über das Programm. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen konnten sich die Betriebe von innen ansehen und ihre Fragen direkt an die Geschäftsführer stellen. Begleitet wurden sie dabei von Dolmetschern und Mitarbeitern des Jobcenters.

Mit dem Job-Shuttle wurden die Teilnehmer des Jobturbos zu vier verschiedenen Betrieben gefahren. Foto: Diana Dontsul

Ramona Meinzer, Geschäftsführerin der Aumüller Aumatic GmbH, begrüßte die Teilnehmer mit einem Vortrag über das Unternehmen. Danach wurden den Anwesenden bei einer Führung die verschiedenen Arbeitsangebote vorgestellt. "Jeder bringt seine eigene Geschichte mit und seine eigene Sichtweise. Wir produzieren zwar in Thierhaupten, aber wir vertreiben in die ganze Welt." Und da helfe es unheimlich, wenn man eine internationale Einstellung habe. "Diese Kombination macht uns einfach aus", beschrieb Meinzer das Unternehmen und warum sie an dem Projekt teilnehme. So stellte sie als Arabisch-Dolmetscherin eine Mitarbeiterin der Aumüller Aumatic GmbH, Iman Alhoussein, vor.

Im Rahmen des Jobturbo des Jobcenters Augsburger Land, bekamen geflüchtete Menschen Touren in verschiedenen Betrieben. Hier sind sie gerade beim Egenberger Busunternehmen in Thierhaupten. Foto: Diana Dontsul

Neue Zukunft in Deutschland

Auch das Egenberger Busunternehmen möchte auf internationale Arbeitskräfte setzen. So kann man den Busführerschein direkt im Betrieb machen, da dieser eine eigene Busfahrschule haben. Adalbert Koller, der seit April in der Disposition arbeitet, agierte als Dolmetscher für die ukrainischen Teilnehmer. Am Ende durften die Teilnehmer an einem kleinen Gewinnspiel teilnehmen. Sie drehten an einem Rad und erhielten verschiedene Preise, von Schlüsselanhängern über Blöcke bis zum Hauptpreis, einer LED-Taschenlampe.

Bei Egenberger hatten die Teilnehmer die Chance tolle Gewinne mitzunehmen. Foto: Diana Dontsul

Anastasija Sheremta nahm am "Jobturbo" teil, weil sie ihre Zukunft in Deutschland sieht. "Ich muss mich entscheiden, was ich hier weiter machen möchte. Möchte ich eine Ausbildung, eine Weiterbildung oder doch eine Umschulung machen?", sagte die gelernte Bürokauffrau. Sie ist vor zwei Jahren aus der Ukraine hierhergekommen. So wie Vladyslava Dehtiarova. "Ich bin gerade auf der Suche. Aber ich muss mein Deutsch verbessern", erzählt die Ukrainerin. Sie arbeitete dort im Kundenservice und hatte viel Kontakt mit Menschen, daher interessierte sie sich für die Führung im Hotel Kloster Holzen. Alle Teilnehmer haben schon einen Integrationskurs durchlaufen.

