Thierhaupten/Baar

vor 19 Min.

Jahresauftakt in Thierhaupten: Drei Gemeinden ziehen an einem Strang

Auf ein gutes neues Jahr 2024 stießen in Thierhaupten Vertreter des öffentlichen Lebens an. Von links nach rechts Jürgen Unger (Pfarrgemeinderatsvorsitzender Thierhaupten), Siglinde Weidenauer (Pfarrgemeinderatsvorsitzende Baar), Tanja Bissinger-Sturm (Pfarrgemeinderatsvorsitzende Neukirchen), Pfarrer Werner Ehnle, Thierhauptens Bürgermeister Anton Brugger und Baars Bürgermeister Roman Pekis.

Plus Beim Neujahrsempfang In Thierhaupten treffen sich die Pfarrgemeinden aus drei Gemeinden, Vereinsvertreter und die Politik. Es ging dabei um große weltpolitische Themen und um das Leben vor Ort.

Beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde Thierhaupten trafen sich auf Einladung der drei Pfarreien Thierhaupten (St. Peter und Paul), Neukirchen (St. Vitus) und Baar (St. Laurentius) im Refektorium des ehemaligen Klosters Persönlichkeiten aus Politik, Vereinen und Kirche. Bei den Ansprachen ging es um die große Weltpolitik, aber auch um das Leben in den drei Orten.

Siglinde Weidenauer, der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden aus Baar, betonte die Wichtigkeit dieses Neujahrsempfangs mit der Gelegenheit zum Austausch. „Nur in gemeinsamen Gesprächen werden Verständnis füreinander gegründet, was denken die Anderen, was gibt es für Zukunftspläne, was ärgert den einen oder was freut den anderen“, so Weidenauer. Laut Weidenauer, die in Thierhaupten die Kindertagesstätte verantwortlich führt, ist es wichtig, dass die kommunalen Vertreter der Politik, der Kirche und den Vereinen gut zusammenarbeiten, damit es in den Dörfern voran gehen kann. Die Verantwortlichen und Ehrenamtlichen seien Vorbilder in den Gemeinden, die viel Zeit, viel Kraft und viel Nerven aufwenden und verschiedene Meinungen bei ihren Entscheidungen unter einen Hut bringen und auch manchen Konflikt und Probleme lösen müssten.

