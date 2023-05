Thierhaupten

Bau des Seniorenzentrums in Thierhaupten soll heuer noch beginnen

Plus Halbzeit im Rathaus: Die Hälfte der zweiten Amtszeit ist für Thierhauptens Bürgermeister Toni Brugger vorbei. Was wurde geschafft und was verpasst?

Von Sonja Diller

Herr Brugger, wenn Sie an die vergangenen drei Jahre zurückdenken, was fällt Ihnen außer Corona noch ein?



Toni Brugger: Wenig. Es standen praktisch alle Abläufe in der Verwaltung, planerisch wie auch organisatorisch im Zeichen der Pandemie. Nicht nur das gesellschaftliche Zusammenleben hat sich einschneidend geändert, auch die Behörden und Verwaltungen standen vor großen Herausforderungen. Arbeitsabläufe waren neu zu organisieren, Projekte hingen in der Warteschleife; Schichtbetrieb im Wasserwerk, um die Versorgung sicherzustellen, aber gleichzeitig auch die Mitarbeiter zu schützen, ist nur ein Beispiel. Ruheständler wurden aktiviert, um Ausfälle notfalls kompensieren zu können. Es waren Jahre der Herausforderungen, aber auch der praktischen Lösungen.

Was ist ihre positivste Erinnerung, wenn Sie auf die Jahre seit 2020 zurückblicken?



Toni Brugger: Wenn es darauf ankommt, dann halten die Menschen zusammen. Unsere Arbeit im Marktgemeinderat empfand ich in dieser Zeit noch lösungs- und zielorientierter als zuvor. Die Hilfsbereitschaft Einzelner gegenüber der Allgemeinheit in schwieriger Zeit hat mich echt beeindruckt. Besonders kam dies bei der Unterstützung unserer Spenden- und Hilfsaktion "unser Feuerwehrauto geht in die Ukraine" zum Ausdruck.

