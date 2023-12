Beim Klassiker "Stille Nacht" singen in Thierhaupten alle mit

Das Weihnachtskonzert des Gesangvereins Harmonie hat in Thierhaupten Tradition. Zwei Chöre präsentieren sich in Höchstform.

Mit stehenden Ovationen endete das Weihnachtskonzert des Gesangvereins Harmonie in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Thierhaupten. Unter der Leitung von Martin M. Fendt präsentierten sich die beiden Chöre in Höchstform.

In der sehr gut besuchten ehemaligen Klosterkirche eröffnete Alexander Grotz an der Orgel mit „Adeste Fideles“ aus der Zeit um das Jahr 1681 das Konzert. So traditionell das Weihnachtskonzert der Harmonie-Sängerinnen und Sänger jedes Jahr am Stephanstag stattfindet, so singen die Chöre zur Einstimmung immer zuerst das Stück „Puer Natus“, das im Kloster Thierhaupten im Jahre 1597 aufgeschrieben worden sein soll.

In die festliche Stimmung passten die Worte von Pfarrer Werner Ehnle, der den Besuchern die Frage stellte, was mit dem in die Welt geborenen Heiland geschehen möge? Wichtig war Ehnle zu betonen, dass die Menschen die positiven Nachrichten und Erlebnisse an sich heranlassen sollten und sich nicht durch Kriege und schlechte Nachrichten runterziehen zu lassen. Hier möge die Geschichte rund um die Geburt Jesu Hilfestellung sein.

Chor Allegro hat einen neuen Leiter

Nachdem der gemischte Chor „Allegro“ im Sommer mit Martin M. Fendt interimsmäßig einen neuen Chorleiter erhalten hat, präsentierten sich die Allegro-Sängerinnen und Sänger sehr selbstbewusst. Mit den altertümlichen Stücken „Veni, Veni, Emanuel“ (Köln 1710), „In dulci Jubilo“ (1544) und „Was soll das bedeuten“, einer Volksweise aus Schlesien, traf der Chor jedoch den Geschmack des Publikums mit nicht alltäglichen Liedern. Für die erste Auflockerung sorgte der Männergesang mit Andreas Bissinger, Benedikt Schreier und Tobias Schreier. Die drei sangen „Still, still“ von Franz Biebl aus Salzburg.

Nach „Glorious Kingdom“ und „Joy to the world“ war für den Chor „Allegro“ das Konzert beendet. Noch einmal war es Alexander Grotz an der Orgel mit „Once in royal David`s City“, der auf den zweiten Chor „LaVentura“ überleitete. Auch hier zeigte Chorleiter Martin M. Fendt sein großes Talent, da er seine 28 aktiven Sängerinnen und Sänger von Beginn an im Griff hatte und zur Höchstleistung motivieren konnte. Die Liedauswahl erstreckte sich von „Mary, did you know“, „Notre Pere“, „Hört der Engel helle Lieder“, „Zu Bethlehem geboren“ aus dem Jahre (Paris 1599) bis hin zum stimmgewaltigen „The first Noel“ und abschließend „What a mighty wonder in a tiny Stall“ von David Lantz (Musik) und John Parker (Text). Und weil Traditionen in Thierhaupten bewahrt bleiben, wurden die Besucher beim Klassiker „Stille Nacht“, zum Mitsingen animiert und somit der würdige Abschluss eines Konzertabends kreiert.