Bewährtes bewahren – Engerl stehen in Thierhaupten im Mittelpunkt

Im Kloster Thierhaupten öffnet mit dem Engerlmarkt ein ganz besonderer Adventsmarkt. An zwei Wochenenden ist für die Besuchende ein buntes Programm geboten.

Aufgeteilt auf zwei Wochenenden findet in der Marktgemeinde die 17. Auflage des vorweihnachtlichen Engerlmarktes statt. Neben den Auftritten von Engerln werden wie in jedem Jahr wieder viel Musik und Gesang sowie Speisen und Getränke angeboten.

Eröffnet wird der Markt im Kloster Thierhaupten mit Schaustellerbuden und Landsknechts-Lagerleben am Samstag, 2. Dezember, um 15 Uhr von Bürgermeister Anton Brugger.

Sabine Haag ist bei der Gemeindeverwaltung für das „Großprojekt“ verantwortlich. Denn seit seiner ersten Auflage hat sich der Engerlmarkt zu einer vorweihnachtlichen Attraktion entwickelt, die enorme Strahlkraft besitzt, jährlich viele tausende Gäste anzieht und schon mehrmals bei Online-Votings zum „schönsten Weihnachtsmarkt der Region“ gewählt wurde.

Auch in diesem Jahr wurde vieles, das viele Besuchende schätzen, beim Alten belassen. Doch es gibt auch Neues: Die Ausstellungsfläche im Klosterinnenhof und im Erdgeschoss des Westflügels wurde erweitert. Jetzt sind auch Schausteller im Herzog-Tassilo-Saal im Obergeschoss mit ihrem Angebot vertreten. „So können Besucherströme in Spitzenzeiten entzerrt werden“, hofft Sabine Haag.

Viele Aktionen rund um das Thierhaupter Lagerleben

Im Umfeld des Lagerlebens der Landsknechte können Groß und Klein Kerzen ziehen, mit dem Bogen schießen, spannende Geschichten im Märchenzelt lauschen oder Stockbrot am offenen Feuer zubereiten. Diese finden sich im Südteil des Innenhofs.

Von vielen gerne Gesehen wird der tägliche Engerlgruaß aus den Fenstern im Konvent-Gebäude des Klosters. Um 18 Uhr erscheinen an allen Öffnungstagen große und kleine Engel und bringen den Gruß für Frieden auf der ganzen Welt. „Vielleicht der Höhepunkt eines jeden Tages“, sagt Sabine Haag.

Der ehrenamtlich tätige Arbeitskreis „Weihnachtskrippen“ von den Klosterfreunden zeigt in der Kulturtenne im Obergeschoss des Westbaus hochwertige Krippendarstellungen. Auch in diesem Jahr ist der Eintritt zu dieser Ausstellung frei.

Eiskünstler tritt live im Thierhaupter Klosterhof auf

Besondere „Attrationen“ sind überdies die Auftritte von Eiskünstler Klaus Grunenberg (Sonntag, 3. Dezember) und von wagemutigen Künstlern, die eine „Feuershow“ (Samstag, 2./9. Dezember – jeweils um 17 Uhr) darbieten. Auch ein Marionettentheater wird an allen Markttagen im Multifunktionsraum mehrmals aufgeführt.

Mit feinen Speisen und warmen Getränken sorgen neben den 60 Ausstellern zudem die Ortsvereine sowie der Gesangverein „Harmonie“, der Musikverein mit der Jugendkapelle und den Turmbläsern, die Jagdhornbläser und die Baarer Alphornbläser für besondere Stimmung im Klosterrund. Letztere überraschen mit wechselnden Auftritten.

Geöffnet ist der Engerlmarkt an den Samstagen, 2./9. Dezember, jeweils von 15 bis 21 Uhr sowie an den Sonntagen, 3./10. Dezember von 12 bis 20 Uhr. An allen Markttagen gibt es einen kostenfreien Shuttle-Bus vom Festplatz in der Baarer Straße ins Kloster und zurück. Samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr. Der Eintritt zum Engerlmarkt im Kloster ist ebenfalls frei.

Das bietet der Thierhaupter Engerlmarkt am ersten Wochenende

Das Rahmenprogramm am ersten Adventswochenende: Samstag, 2. Dezember 2023: 15 Uhr: Eröffnung des 17. Engerlmarkts durch Bürgermeister Anton Brugger; 15.30 und 17 Uhr: Marionettentheater im Multifunktionsraum im 1. OG; 16 Uhr: Chor „Allegro“ im Refektorium; 17 Uhr: Chor „LaVentura“ im Refektorium; 17 Uhr: Feuershow im Klosterinnenhof; 17.30 Uhr: Jagdhornbläser am Jägerstand; 18 Uhr: Engerlgruaß; 18.30 Uhr: Turmbläsergruppe. Sonntag, 3. Dezember: 14/15.30/17 Uhr: Marionettentheater im Multifunktionsraum im 1. OG; ab 15 Uhr: Eiskünstler Klaus Grunenberg im Klosterhof; 17.15 Uhr: Chor „Allegro“ im Refektorium; 17:30 Uhr: Jagdhornbläser am Jägerstand; 18 Uhr: Engerlgruaß, 18.15 Uhr: Chor „LaVentura“ im Refektorium. (AZ)