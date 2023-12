D´Lechtaler Thierhaupten im Aufwind

Heimat- und Trachtenverein Thierhaupten verzeichnet Zulauf bei Jugend und Volkstanz. Auf der Jahreshauptversammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt.

Auf ein arbeits- und ereignisreiches Jahr konnte der Heimat- und Trachtenverein Thierhaupten in seiner Jahreshauptversammlung zurückblicken. Verbunden war der Termin mit der Ehrung langjähriger Mitglieder. Die stellvertretende Vorsitzende Cilly Urban begrüßte viele ihrer aktuell 174 Mitglieder, darunter Ehrenmitglieder und Bürgermeister Toni Brugger.

Positive Entwicklung im Nachwuchsbereich

Wie Kassiererin Elisabeth Haag berichtete, sei der Verein finanziell im grünen Bereich. Denn dank der guten Witterung in diesem Jahr konnte mit den Einnahmen aus der Maifeier und dem Mühlentag die Defizite der Corona-Jahre ausgeglichen werden. Auch Trachtenwartin Pia Steidle, erklärte Haag, hatte dank der positiven Entwicklung im Nachwuchsbereich einiges an Eingewandungen zu erledigen. Zudem galt es für das Heimatmuseum neue Vorhänge zu nähen und die Kleidung der Puppen instand zu halten.

Jugendleiterin Anja Krumpholz berichtete von einem Aufwärtstrend vor allem bei den Buben, neuen T-Shirts und dem Gaujugendzeltlager. Zurzeit wird auf die Nikolausfeier hingearbeitet. Dort will man "Ein Münchner im Himmel" aufführen. Positiv sei auch die Entwicklung beim Volkstanz. Ehrenvorsitzender Karl Haag konnte von einem guten und regelmäßigen Besuch der 16 Proben berichten.

Cilly Urban führt den Verein

Nach dem überraschenden Rücktritt der neuen Vorsitzenden Barbara Rechner nach nur wenigen Wochen im Amt war die Vereinsführung ihrer Stellvertreterin Cilly Urban zugefallen. Sie erinnerte in ihrem Rückblick an die Arbeiten zur Errichtung des Maibaums und die gut besuchte Maifeier. Ebenfalls in ihrem Bericht durfte nicht fehlen: die Gauwallfahrt in Eichstätt, der Deutsche Mühlentag, das 100-jährige Gründungsfest der Paten in Pöttmes und die heimische Festwoche, wo man jeweils präsent war. Und auch selbst gab es Grund zum Feiern: der 75. Vereinsgeburtstag und der 50-Jährige des Heimatmuseums. Vorangegangen waren über 330 ehrenamtliche Arbeitsstunden, Ausgaben in Höhe von 15.000 Euro und zahlreiche Anträge und Termine mit Denkmalschutz, Gemeinde und Bezirk. Die Wiedererweckung des ältesten örtlichen Hauses aus seinem Dornröschenschlaf habe sich auch gelohnt, berichtete Urban. Aus den Erlösen des Eröffnungstages seien 500 Euro als Spende an das Projekt der 1000 Schulen gegangen. Urban wies mit dem Gau-Hoagarten am 16. März 2024 auf einen wichtigen Termin im nächsten Jahr hin. Außerdem sei der Landesverband gezwungen seine Beiträge zu erhöhen. Ebenfalls um Finanzen ging es beim Trachtenboten, dessen Rechte bei Chiemgau-Druck liegen; eventuell wird es eine digitale Ausgabe geben.

Unter dem Tagesordnungspunkt Nachwahlen wurden Alfred Schnelzer zum stellvertretenden Museumswart und Franz Tausch zum stellvertretenden Fähnrich gewählt. In seinem Grußwort lobte Bürgermeister Toni Brugger die Trachtenvereine als Pfleger von Brauchtum, Mundart und Lebensgefühl. Die Wiedereröffnung des Heimatmuseums sei wichtig für Thierhaupten.

Für 75 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurde Anna Straßer bereits vorab die Urkunde überreicht. Für 70 Jahre wurde Michael Gastl ausgezeichnet. Seit 65 Jahren ist Karl Hammerl dabei, er hatte sogar seinen damaligen Mitgliedsausweis mitgebracht. Für 60 Jahre erhielt Franz Roßkopf ebenso eine Urkunde wie die stellvertretende Vorsitzende Cilly Urban für 40 Jahre und Helga Birkner für 40 Jahre. (ww)