Thierhaupten

vor 18 Min.

Das Klostermühlenmuseum Thierhaupten öffnet wieder am 1. Mai

Dieser Mühlstein war der steinige Anfang für Claudia Drachsler-Praßler im Klostermühlenmuseum in Thierhaupten.

Plus Im Jubiläumsjahr bietet das Museum ein vielfältiges Programm. Leiterin Claudia Drachsler-Praßler erinnert sich noch gut an die Anfänge in der alten Mühle.

Von Steffi Brand

Als Claudia Drachsler-Praßler ein Mädchen von zehn oder elf Jahren war, durfte man in der Friedberger Ach direkt neben dem heutigen Klostermühlenmuseum noch baden. Daran erinnert sich die heutige Leiterin des Museums in Thierhauptens lebhaft . Dann habe sie die alte Mühle aus den Augen verloren und sei erst wieder während ihres Studiums der Volkskunde darauf aufmerksam geworden. Damals - zwischen 1995 und 1997 - wurde an der Mühle gewerkelt. Barbara Seidenschwann hatte sich aufgemacht, das einsturzgefährdete Gebäude zu sichern, um anschließend das Klostermühlenmuseum darin zu eröffnen.

