Eine Nacht als Wache auf der Thierhaupter Festwoche

Seit Mittwoch findet in Thierhaupten die Festwoche statt. Unser Freier Mitarbeiter Claus Braun hat sich unter das Team der Nachtwache gemischt.

"Eigentlich sollte ich jetzt ins Bett", dachte ich mir, anstatt "runter zum Fescht", wie die Einheimischen zur Traditionsfestwoche in meiner Heimatgemeinde sagen. Doch als waschechter Einheimischer möchte man so wenig Festwochen-Feeling wie möglich verpassen. Die Zeiger der Uhr drehten sich kontinuierlich auf den Dienstbeginn um 0.30 Uhr zu.