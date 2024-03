Es wird gebuddelt: Einem Geheimnis in Thierhaupten auf der Spur

Plus Bevor Thierhaupten sein Seniorenzentrum bekommt, muss noch eine wichtige Frage beantwortet werden: Warum entstand das Kloster ausgerechnet dort?

Perfekt ausgestochene rechteckige Erdlöcher entstehen im Moment auf der Fläche, wo der Markt Thierhaupten ein Seniorenzentrum bauen will. Das Landesamt für Denkmalpflege ist zuerst dran, wenn die Bagger erst die oberste Schicht Boden abgetragen haben. Die Mitarbeiter sind mit den Ausgrabungen einem alten Geheimnis auf der Spur: Was sie hier finden, könnte dabei helfen, herauszufinden, warum das bekannte Kloster ausgerechnet im Ort Thierhaupten entstanden ist.

Was die Mitarbeiter mit ihren Spaten sorgfältig freilegen, sind weniger haptische Relikte, wie wir sie aus Museen kennen. Keramik könnte zwar auch dabei sein, erklärt Ausgrabungsleiter Dr. Hubert Sehr. Doch im Moment geht es vor allem um die Grundrisse alter Gebäude. Die Male im Erdreich deuten auf eine Bauweise aus Holz hin. Das zeigt den Experten, dass die Häuser noch vor dem Kloster entstanden sind. Auch unter dem heutigen Kindergarten, der neben dem Grundstück liegt, habe man damals Gräber aus dem 6. und 7. Jahrhundert gefunden.