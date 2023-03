Thierhaupten/Bäumenheim

vor 17 Min.

Schnipp, schnapp: Darum spendet Carina Reitmair ihre langen Haare

Plus Jahrelang hat Carina Reitmair ihre Haare wachsen lassen. Nun bekam sie einen Kurzhaarschnitt. Die abgeschnittenen Zöpfe sollen einem guten Zweck dienen.

Von Steffi Brand

Akribisch genau teilt Friseurin Manuela Kaiser im Haarstudio Winkler in Thierhaupten die lange Haarpracht von Carina Reitmair in einzelne, fingerdicke Zöpfe, bindet einen Gummi darum und greift zur Schere. Mit ein bisschen Wehmut im Blick verfolgt Carina Reitmair nun im Spiegel, wie Zopf um Zopf abgeschnitten wird. Doch keiner der Zöpfe fällt unbeachtet zu Boden. Stattdessen drapiert Manuela Kaiser sie ordentlich auf der kleinen Ablage am Spiegel, denn sie werden noch gebraucht. Carina Reitmair spendet ihre Haare – an die Privatinitiative "echt-haarig" von Sara Eisenbarth in Langerringen.

