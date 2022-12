Gesangverein Harmonie gibt wieder Weihnachtskonzert

Die Frühere Klosterkirche in Thierhaupten war beim Auftritt der drei Chöre gut besucht.

Der Gesangverein Harmonie Thierhaupten hat am zweiten Weihnachtsfeiertag sein traditionelles Konzert in der Pfarrkirche gegeben und nach der Einleitung durch das Orgel-Solo "Carol of the Bells" freute sich Pfarrer Werner Ehnle über die vielen Zuhörer in der gut gefüllten ehemaligen Klosterkirche.

Traditionell singen beim Konzert alle drei Chöre des Gesangvereins Harmonie und zeigen damit ihr Können, das sie sich in vielen Proben angeeignet haben. Den Auftakt machten der Kinder- und Jugendchor "Fortuna Voices" mit vier anspruchsvollen Liedern. Darunter "God rest ye merry Gentlemen" aus Südwestengland und "A Spaceman came travelling" von Superstar Chris de Burgh. Am Rande des Auftritts wurde bekannt, dass Chorleiter Benedikt Schreier aus beruflichen Gründen kürzertreten muss und somit der Chornachwuchs vorerst ohne Leitung da steht.

Unter neuer Leitung ist seit diesem Jahr der gemischte Chor "Allegro". Dirigent Hubert Schlecht bemüht sich nach Kräften, um den Schwund der aktiven Sängerinnen und Sänger nach der langen Corona-Zwangspause mit viel Probenfleiß zu kompensieren. "Allegro" wusste bei seinem Auftritt dann folgerichtig auch zu überzeugen und brachte mit dem "Advent-Jodler", "Leise rieselt der Schnee" oder der schlesischen Volksweise "Schön ist die Erde" weihnachtliche Stimmung in die schmucke Pfarrkirche.

La Ventura ohne Nachwuchssorgen

Keine Nachwuchssorgen hingegen hat nach wie vor der Jugendchor "La Ventura" unter der Leitung von Martin M. Fendt. 30 stimmgewaltige Kehlen feuerten förmlich ein Feuerwerk guter Chormusik hervor. Highlights unter den acht Liedern waren "Ding dong merrily on high" nach einem französischen Tanz aus dem 16. Jahrhundert und "In the first Light" von Bob Kauflin. Auffällig hier eine Entwicklung, die der Pandemie geschuldet ist: Neben dem Chorleiter hatten etliche Sängerinnen und Sänger statt ihre Notenblätter iPads mit dabei, wo auf dem elektronischen Kleingerät alle erforderlichen Noten und Texte abgespeichert waren.

Mety Jäger aus Herbertshofen (rechts im Bild) spielt seit über einem Jahr die Kirchenorgel in Thierhaupten und glänzte auch beim Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche St. Peter und Paul mit Orgelsoli Foto: Claus Braun

Abgerundet wurde das Konzert durch weitere Orgelstücke von Mety Jäger aus Herbertshofen, die seit über einem Jahr auch die Gottesdienste in Thierhaupten auf der Orgel begleitet und das gemeinsame Singen von "Stille Nacht" von aktiven Chorsängerinnen und Chorsängern, sowie den Konzertbesuchern. (bra)

