In Thierhaupten finden Krippenfreunde, was das Herz begehrt

Plus Im zweiten Jahr sind zahlreiche Krippen in der Kulturtenne im Kloster Thierhaupten zu sehen. Warum die Ausstellung auch in diesem Winter sehenswert ist.

Viele Menschen sind in der Vorweihnachtszeit gestresster als in den übrigen Monaten im Jahresverlauf. Ein Ort, der Ruhe ausstrahlt und zum Innehalten einlädt, ist in der Adventszeit das Krippenmuseum der Marktgemeinde in der Kulturtenne. Im ehemaligen Benediktinerkloster ist diese zu finden und hat nach dem Engerlmarkt noch einige Öffnungstage zu bieten.

Die Krippenausstellung in Thierhaupten, für die der Arbeitskreis Krippen der Klosterfreunde Verantwortung übernommen hat, ist als Wechselausstellung konzipiert. Das heißt, dass die bestehende Ausstellung ergänzt und durch neue Krippen und Darstellungen aufgehübscht wird. Der ideale Rahmen hierfür wurde vor über einem Jahr geschaffen, als die Kulturtenne im Kloster nach Investitionen der öffentlichen Hand in Höhe von rund 850.000 Euro eingeweiht werden konnte. Seitdem begeistern die vielen Krippen auf zwei Etagen die vielen Besucherinnen und Besucher, da die Darstellungen jeweils ihren eigenen Raum haben und eine jede für sich wirken kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

