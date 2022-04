Mehr Windkraft bei Thierhaupten: Bei vielen Bürgern überwiegt die Angst

Im Waldgebiet Brand könnten neue Windräder gebaut werden. Das Thema ist aktueller denn je. Beim Bürgerdialog in Thierhaupten bleiben jedoch viele skeptisch.

"Wenn ich diese Pläne so höre, wird mir ganz anders." In Thierhaupten haben viele Menschen Angst vor neuen Windrädern: vor Lärm, Schatten und um die Natur. Im Waldgebiet Brand bei Thierhaupten könnten neue Windräder gebaut werden. Neben den schon bestehenden. Zu diesem Thema fand nun ein Bürgerdialog statt, der viele Sorgen der Menschen offenlegte.

Thema Windkraft passt in die heutige Zeit

"Das Thema Windkraft könnte nicht besser in die heutige Zeit passen", sagte Thierhauptens Bürgermeister Toni Brugger zur Eröffnung des Bürgerdialogs. Zur Diskussion stehen drei neue Anlagen, zusätzlich zu den zwei schon bestehenden.

Neben interessierten Bürgerinnen, Bürgern und Brugger waren auch Bürgermeister Jürgen Raab von der Nachbargemeinde Münster, Matthias Pavel von Uhl-Windkraft und Sebastian Obermaier von den Windkümmerern vor Ort, der neue Windkraft-Projekte betreut.

Sebastian Obermaier moderierte als Windkümmerer der Regierung Schwaben den Abend. Foto: Manuel Wenzel

Am Abend wurden viele Sorgen laut: "Mein Wohnort ist direkt vom Lärm und Schatten betroffen - wenn ich diese Pläne so höre, wird mir ganz anders", sagte eine Thierhauptenerin. Sie bezweifle, dass das gesetzliche Lärm-Limit von 40 Dezibel für die Anlagen niedrig genug sei. "Die jetzigen Anlagen sind schon sehr laut."

Ein anderer Thierhauptener sorgt sich besonders um die Waldstücke, die den neuen Rädern weichen müssten. "Durch die Windanlagen hat man einen großen Flächenverbrauch, da frage ich mich, wo in 30 oder 40 Jahren dann noch unser Wald bleiben wird."

Im Herzog-Tassilo-Saal des Klosters Thierhaupten wurden interessierte Bürger zum Dialog und Austausch eingeladen. Foto: Moritz Maier

Entwürfe für drei weitere Windräder im Wald

Tatsächlich handelt es sich bei diesem Projekt momentan um reine Entwürfe. "Es ist noch nichts in trockenen Tüchern", sagte Münsters Bürgermeister Raab. Konkret geht es darum, dass die Firma Uhl-Windkraft drei neue Windräder im Waldgebiet Brand aufstellen möchte. Sie sollen jährlich Strom erzeugen, der 3000 Haushalte versorgen kann.

Betroffen davon wären die Gemeinden Münster, Thierhaupten, Holzheim und Baar. Das liegt an den Abständen zu den nächsten Ortschaften. Die Räder wären rund 250 Meter hoch. Laut der in Bayern geltenden 10-H-Regel müsste der Abstand zur Wohnbebauung 2,5 Kilometer betragen. Bei weniger Abstand - wie es in diesem Projekt der Fall wäre - müssen die Gemeinden der Bebauung zustimmen.

Bei der 10-H-Regel waren die Gemüter spürbar erhitzt, mehrere Menschen zeigten sich besorgt. "Wenn die 2,5 Kilometer nicht eingehalten werden können, muss man sich schon fragen, ob das für uns hier der richtige Weg ist", stellte eine Bürgerin in den Raum. Die Abstände zu den Hauptorten wären im Minimum 1710 Meter, zum Weiler Königsbrunn 960 Meter.

Begehung von Windanlagen, um Ängste zu nehmen

Doch es gab auch positive Stimmen. "Ich finde das Projekt und die Transparenz dabei gut, auch beim Lärm kann man die neuen Anlagen nicht mehr mit den alten vergleichen", kommentierte ein Thierhauptener. Er schlug außerdem vor, dass Bürgermeister Brugg eine Begehung der Windanlagen anbieten soll, um den Menschen die Angst davor zu nehmen.

"Ich bin pro erneuerbare Energien, mit 10-H und den langen Planungsphasen werden wir die Energiewende nicht schaffen", stimmte auch Siegfried Mayr aus Thierhaupten zu.

Wieso sich Windräder oft nicht drehen

Die ganze Veranstaltung über bemühten sich Pavel vom Windkraft-Unternehmen und Obermaier von den Windkümmerern darum, die Sorgen der Menschen auszuräumen. So sei die Lärmbelastung für beinahe alle Betroffenen nur sehr gering, ebenso wie der Schatten der Windräder, der jährlich maximal acht Stunden betragen dürfe, so Pavel. Außerdem liege schon ein Artenschutz-Gutachten vor, das grünes Licht gebe.

Die verhärteten Fronten kamen sich den Abend über kaum näher. Zum Schluss fragte eine Besucherin noch, wieso sie oft Windräder sehe, die sich nicht drehten und ob man den Strom davon denn nicht brauche. Pavel klärte auf, dass die Räder sich in den meisten Fällen nicht drehen, weil entweder nicht genügend Wind wehe, oder sie sich an bestimmten Uhrzeiten wegen des Schutzes von Fledermäusen nicht drehen dürfen.