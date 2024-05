Mitgliederzahl beim Gartenbauverein Thierhaupten steigt

Bei der Jahresversammlung wurde auf ein besonderes Jahr 2023 geblickt: Auffällig war das schlechte Ergebnis in der Mosterei.

Das Jahr 2023 hatte der Obst- und Gartenbauverein bei seiner Jahreshauptversammlung im Fokus. Neben Ehrungen blickte Vorständin Katja Werner auf die vielen Ereignisse zurück, die von „Besonderheiten“ geprägt waren.

Die Versammlung in der neuen Kulturtenne des Klosters war mit 48 Wahlberechtigen, darunter die verdienten ehemaligen Vereinsvorsitzenden Otto Oehler, Träger der Goldenen Rose, Rupert Seiler und Adolf Bruckbauer, hervorragend besucht. In ihrem Rechenschaftsbericht monierte Katja Werner das Pech beim Klosterhoffest, das bei 40 Grad viele Gäste abhielt. Die vereinseigene Mosterei verzeichnete mit 38 Tonnen gepressten Obst das schlechteste Ergebnis, seit der Verein Aufzeichnungen führt. Hätte es keine Quitten gegeben, dann hätte die Mosterei gleich geschlossen bleiben können, führte Katja Werner aus.

Der Meitinger Obst- und Gartenbauverein spendet für gute Zwecke

Erfreulich war, dass der Verein insgesamt 1.500 Euro an drei soziale Einrichtungen spenden konnte, die jungen Gartendetektive eine hervorragende Nachwuchsarbeit leisten und viele Mitglieder des Vereins aktiv an der Festwoche beim Wagenbau und Festumzug mitwirkten. Nach 17 Jahren Tätigkeit als Kassiererin musst Katja Werner die stets zuverlässige Kassenverwalterin Simone Herzog verabschieden. Der Mitgliedsbeitrag wurde per Beschluss auf 19 Euro im Jahr angehoben. Dabei erläuterte Katja Werner, dass nur 2,70 Euro im Verein verbleiben, da 4,50 Euro an den Landesverband und 11,80 Euro für die Mitgliederzeitschrift „Gartenratgeber“ abgeführt werden müssen.

Die Schriftführerin Susanne Sirsch berichtete von einer Steigerung der Mitgliederzahlen auf aktuell 544 Personen. Der Einzug der Digitalisierung bei der Online-Terminvergabe bei der Mosterei hielt Einzug und die Personalsuche beim Klosterhoffest und in der Mosterei gestaltet sich immer herausfordernder. Für die Pflege der Internetseite bekam Tobias Herzog ein Sonderlob ausgesprochen, auch die vielen fleißigen Hände, die jedes Jahr den sehenswerten Vereinsgarten „aufpolieren“, wurden besonders erwähnt. In ihrem letzten Bericht machte Kassiererin Simone Herzog deutlich, dass bei rund 50.000 Euro Einnahmen und 65.000 Euro Ausgaben auch die Kasse ein reges Vereinsjahr meistern musste.

Wurden mit der „silbernen Rose“ des Obst- und Gartenbauvereins Thierhaupten ausgezeichnet Katja Werner, Doris Molz, Peter Hörmann und Christian Draxler (von links nach rechts). Foto: Claus Braun

Ergebnis der Neuwahlen: Katja Werner (1. Vorsitzende); Martina Forestieri (2. Vorsitzende); Christian Draxler (3. Vorsitzender); Christiane Hirsch (1. Kassiererin); Kerstin Dankesreiter (2. Kassiererin); Susanne Sirsch (1. Schriftführerin); Petra Wörle (2. Schriftführerin); Doris Molz, Peter Hörmann, Arthur Ruf, Hans-Peter Hager, Alexander Küfner und Andrea Schassel (alle Beisitzer); Christian Pröll und Werner Hader (Kassenprüfer).

Ehrungen: 40 Jahre Mitgliedschaft: Ludwig Huber, Stefan Seiler, Franz Neher, Heinz Jahn, Wolfgang Müller, Georg Deisenhofer, Anton Rosa, Heinz Fischer, Josef Kugler und Hans Fuller. Silberner Apfel (mindestens zwei Amtsperioden in der Vorstandschaft): Doris Molz, Peter Hörmann, Christian Draxler und Katja Werner.