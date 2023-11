Mofafahrerin nach Unfall in Thierhaupten leicht verletzt

Eine 47-Jährige stürzt am Mittwoch auf der Meitinger Straße in Thierhaupten. Sie wird mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Mit leichten Verletzungen ist eine 47-Jährige am Mittwoch in Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, stürzte die Frau alleinbeteiligt von ihrem Leichtkraftrad. Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der Meitinger Straße in Richtung Westen. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Uniklinikum gebracht, das Mofa von einem Abschleppdienst geborgen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. (kinp)