Musikverein Thierhaupten sucht Dirigenten für „d' Lechtaler“

Mit dem Abschluss des 160. Vereinsjubiläums und der damit verbundenen Festwoche stehen beim Musikverein Thierhaupten die Zeichen auf Veränderung.

Bereits im September gab es einen Stabwechsel bei der Jugendkapelle, für die großen Konzerte gibt es nun ein Konzertorchester und auch den Taktstock der Original d´Lechtaler Musikanten werden nach dem gesundheitlich bedingten Rückzug von Bernhard Kiss bald andere Hände führen. Kein leichter Start also für Mathias Reiter, den die Jahreshauptversammlung erst vor wenigen Tagen zum neuen Vorsitzenden wählte.

Rundum zufrieden äußerten sich die scheidende Vorsitzende Manuela Mayr, Jugendleiterin Katrin Schmid, Kassiererin Viktoria Wagner und die Dirigenten mit dem abgelaufenen Vereinsjahr. Geprägt war dieses vom 160. Gründungsjubiläum, verbunden mit verschiedenen Aktivitäten, deren Höhepunkte der Festakt im Frühjahr und die Festwoche im August markierten. Viele fleißige Hände hatten geholfen den Berg an Arbeit zu bewältigen, wofür reichlich gedankt wurde.

Die Vorsitzende nutzte die Gelegenheit, der Versammlung Heike Schamberger als neue Dirigentin der Jugendkapelle vorzustellen. Die studierte Musik- und Englischlehrerin wohnt in Friedberg, spielt Klarinette, Saxophon und Klavier und arbeitet seit 13 Jahren auch als Dirigentin. Sie startete nach den Ferien mit ihrer neuen Aufgabe, nachdem sich Andreas Glatzmaier nun ganz dem Konzertorchester widmen will. Eigentlich habe er ursprünglich ganz aufhören wollen, doch die deshalb geführten positiven Gespräche hätten ihn schließlich zum Weitermachen bewogen, so Glatzmaier.

Veränderungen beim Thierhaupter Verein

Noch keinen Nachfolger gibt es indes für Bernhard Kiss. Der Taktgeber der Original d´Lechtaler Musikanten hatte schon vor der Festwoche seinen gesundheitlich begründeten Rückzug angekündigt. Die Suche nach einem Nachfolger obliegt damit dem neuen Vorstandsteam. Hier vollzog sich der Stabwechsel reibungslos: Mathias Reiter erklärte sich bereit, die Nachfolge der nicht mehr angetretenen Manuela Mayr zu übernehmen. Dank guter Vorarbeit waren auch die Wahlen für die weiteren Posten zügig abgewickelt. Rein arbeitsmäßig geht es für den Musikverein Thierhaupten nahtlos weiter: als nächste Termine stehen der Engerlmarkt, die Weihnachtsfeier und der klingende Advent im Kalender. Parallel laufen die Proben für das Dreikönigskonzert, mit dem wiederum ein musikalischer Hochgenuss präsentiert werden soll. (ww)