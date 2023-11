Bald ist wieder Ruhe am Friedhof in Neukirchen

Plus Die Bauarbeiten haben sich verzögert, doch nun geht es voran bei Neukirchens letzter Ruhestätte. Auch für die Friedhofsmauer wurde eine Lösung gefunden.

Die Arbeiter sind trotz des herbstlichen Wetters unermüdlich am Werkeln. Ein Kran lässt eine aus Rippstahl geformte Säule langsam herabsinken. Zwei Männer navigieren sie auf die passende Unterkonstruktion aus Stahl, die die alte Friedhofsmauer stützt. Dieses aufwendig geformte Stahlgitter wird im Anschluss Stück für Stück mit Beton ausgegossen. Ein derartiges Vorgehen hat man so noch nicht oft gesehen. Das liegt daran, dass diese Friedhofsmauer die Baufirma vor besondere Herausforderungen gestellt hat.

Aber zunächst zur Vorgeschichte, die um einige Jahre zurückreicht. Noch vor Toni Bruggers Zeit als Bürgermeister von Thierhaupten war klar, dass der Friedhof des Ortsteils Neukirchen größer werden muss. Dafür brauchte die Gemeinde ein Teil des Pfarrhaus-Grundstücks. Deshalb wurde mit der Diözese ein Deal ausgehandelt: Die Gemeinde sollte die Sanierung der Kirche St. Vitus mit mehr finanziellen Mitteln als üblich unterstützen - und den Kirchturm dauerhaft unterhalten. Im Gegenzug wurde versprochen, ein Grundstück zur Friedhofserweiterung bereitzustellen. Die Verhandlungen waren auch Jahre nach der Vereinbarung noch nicht zu Ende - und nach wie vor schwierig. Denn man hatte vertraglich nicht genau festgelegt, an welcher Stelle der Friedhof erweitert werden soll.