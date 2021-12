Thierhaupten

06:30 Uhr

Pächter und Direktorin verlassen das Hotel Klostergasthof in Thierhaupten

Inge und Josef Riß verabschieden sich nach 25 Jahren im Hotel Klostergasthof in Thierhaupten in den Ruhestand.

Plus Ingeborg und Josef Riß gehen in den Ruhestand. Was das für die Zukunft des Drei-Sterne-Hotels im Herzen von Thierhaupten bedeutet.

Von Claus Braun

Nach den diesjährigen Weihnachtsfeiertagen erfährt das renommierte Hotel Klostergasthof in Thierhaupten ein einschneidendes Ereignis: Nach 25 Jahren als Pächter hört Josef Riß dort auf. Mit ihm geht Ehefrau Ingeborg in den Ruhestand, die als Hotel-Direktorin über zwei Jahrzehnte in der Marktgemeinde gewirkt hat.

